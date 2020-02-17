أخبار مصر | برلماني: توجيهات السيسي بتذليل العقبات أمام مستثمري السياحة ممتازة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: توجيهات السيسي بتذليل العقبات أمام مستثمري السياحة ممتازة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بقطاع السياحة، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية ممتازة ولها مردود إيجابي قوي على المستمرين، لافتًا إلى أنها أعطت دفعة قوية لهم وللعاملين بالقطاع ليعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القومي.

وقال االمسعود في بيان اليوم الاثنين: إن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة في ظل التحديات التي واجهت قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، خاصة أنها ستساهم في إزالة عقبات أمام المستثمرين لدعم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يعد ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد.

وأضاف أن هذه الخطوة الهامة تأتي استكمالا لخطط البناء الاقتصادي في ضوء ما نفذته الحكومة بنجاح في برنامج إعادة بناء البنية التحتية من كهرباء، وطرق، ومواني، وغيرها من الإصلاحات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير بداية العام الجديد، والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، بالإضافة إلى حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، ستنعكس بالتأكيد على السياحة في صعيد مصر، ومن المنتظر أن تجذب المقاصد السياحية الثقافية، الكثير من عشاقها حول العالم.