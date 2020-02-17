أخبار مصر | برلماني يطالب بإعادة القطن طويل التيلة إلى عرشه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإعادة القطن طويل التيلة إلى عرشه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، السيد القصير، وزير الزراعة، باستعراض سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن وخطة النهوض به، خاصة بعد تدهور القطن طويل التيلة في مصر، ولم تعد زراعته مثلما كان في السابق.

وقال في بيان اليوم الاثنين: إن هناك احتياج لذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتطوير مصانع القطاع، بجانب السعي لإعادة القطن المصري إلى عرشه، ما يستلزم تحفيز الفلاحين على عودة زراعته من جديد.