أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن مخالفة مالية بشركة الشرقية للدخان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن مخالفة مالية بشركة الشرقية للدخان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية.

وقالت في بيان اليوم الاثنين: إن هناك مخالفة لشركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية، خلال العام المالي الماضي، وتمثل ذلك في احتساب إهلاك كل من المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء، من دون الأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بند، واختلاف نسب إهلاك كل جزء على حدا.

وتابعت أن الشركة خالفت المعايير بعدم الإفصاح عن كل من أرصدة بنود الأثاث والمعدات والعدد والأدوات حيث بلغت تكلفتها بمبلغ وقدره 933 مليون جنيه. وأكملت أنه أيضًا توجد فروق ناتجة عن أعمال الجرد، حيث يوجد عجز بمبلغ وقدره 3.9 ملايين جنيه، وذلك من دون إبداء أي أسباب من الشركة عن تلك الفروق وبالأساس عدم تواجد تلك الأصول بمخازن الشركة نهائيا حتى يتم اعتمادها كأصول مُهلكة، وكذلك أيضًا عند احتساب الأعمار الإنتاجية وقيمة الإهلاكات للأصول الثابتة.

ونوهت بأن تكلفة قيمة الأصول الثابتة المثبتة بلغت في 31 مارس 2019 بمبلغ وقدره 9923 مليون جنيه، علما بأنه قد ثبتت تكلفة الأصول المهلكة دفتريا بمبلغ وقدره 1239 مليون جنيه، وبالتالي لم تراع الشركة أن تلك الأصول ما زالت تعمل حتى تاريخه، ولم يتم إعادة تقييم الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول.



وطالبت النائبة ببحث هذا الأمر، وبيان أوجه القصور تجاه مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية خلال العام الماضي.

