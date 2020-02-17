أخبار مصر | وكيل "خطة النواب" يشيد بفرض رسوم على واردات "البليت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "خطة النواب" يشيد بفرض رسوم على واردات "البليت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشأن تقديم دراسة خاصة بقرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 25٪، لتحديد مدى تضرر مصانع الدرفلة منه.

وقال "عمر" في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار إيجابي جدا من وزيرة الصناعة؛ لأنه سيساهم في الحد من استيراد خام البليت من الخارج، والذي يؤدى إلى إغلاق مصانع الحديد في مصر، ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.

وأضاف أن فرض رسوم وقائية على واردات البليت، سيساعد أيضا في تصريف المخزون العالي من الحديد، خاصة وأن البليت المستورد يؤثر على المصانع بشكل سلبي ويجعلها تعمل بجزء قليل من طاقتها مما يؤدي لإغلاقها.

كما أشاد بما أعلنته وزيرة الصناعة أيضا، بشأن دراسة القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة، حتى تكون هناك إمكانية لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.

