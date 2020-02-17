أخبار مصر | نائب: تصريحات البرلمان الأوروبي عدوان على أعمال القضاء المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب: تصريحات البرلمان الأوروبي عدوان على أعمال القضاء المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري قبل أن يكون عدوانا صريحا على أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة.



وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعتبر أيضا مساسا بضمانات إستقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بالإضافة إلى أنها تمثل ازدواجية في المعايير والمواقف.

وأوضح أن النظر للحقائق بمنطق مغلوط أصبحت السمة الأساسية لسياسات للإتحاد الأوروبي وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر.

وتابع: "تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادي الجانب، بشكل يعتمد على تقارير مشبوهة"، مشيرا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قام بالرد على هذه التصريحات في حينها.

واختتم قائلًا: "الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسية وأصبح يدرك بشكل كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته".