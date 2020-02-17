أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن انتشار أجهزة ضغط الدم المغشوشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن انتشار أجهزة ضغط الدم المغشوشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال "بركات" في بيان اليوم الاثنين: إن الأجهزة تكلف الدولة مزيدا من الأعباء المالية لتوفير أدوية الضغط إلى جانب إصابة المريض بحالة من التوتر والقلق نظرًا لإصابته بمرض مزمن، ما يؤثر على كفاءته الإنتاجية داخل العمل. وأضاف أن انتشار هذه الأجهزة قنبلة موقوتة لأنها تعطي مؤشرات خاطئة تماما، وبناء عليها يتخذ المريض إجراءات قد تؤدي إلى وفاته، وأن أغلب المصريين يتجهون إلى الصيدلية لقياس الضغط، ولا يستطيع الصيدلي التفرقة بين الأجهزة المغشوشة أو المطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن أحد الدراسات أثبتت أن 83% من أجهزة العينة لا تعمل بطريقة صحيحة. وأوضح أن الدراسات الطبية أثبتت أن أكثر من ربع المصريين، مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم بما يعادل 26.3‰، وأن غياب الرقابة ساهم بقوة في انتشار أجهزة قياس ضغط الدم غير الفعالة، والتي تعطي نتائج غير دقيقة ومع رخص ثمنها انتشرت في العيادات والمنازل.

ونوه بأن وجود الأجهزة في المنازل أخطر خاصة وأن المريض يقوم بقياس الضغط لنفسه من دون وجود أعراض لارتفاع الضغط ومع ظهور نتائج غير صحيحة بأن يظهر الضغط مرتفع، يتجه المريض مباشرة نحو دواء لعلاج الضغط العالي، ما يعطي نتيجة عكسية في حال كان الضغط غير مرتفع. وأردف أن عدم دقة أجهزة قياس الضغط تعود لأسباب متفاوتة، منها دخول شركات غير متخصصة بمجال صناعة الأجهزة الطبية في تصنيع أجهزة قياس الضغط، مطالبا بمزيد من الرقابة.



تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول كارثة انتشار أجهزة قياس الضغط غير الدقيقة، والتي انتشرت بقوة في المنازل وبالصيدليات، وتسببت في ارتفاع معدلات مرضى الضغط.