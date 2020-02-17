مصر | إثر سرقة كهرباء.. مصرع شخص صعقًا في القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثر سرقة كهرباء.. مصرع شخص صعقًا في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهة العامل قرر أنه في أثناء قيامه ووالده بالاشتراك مع عمه "هارب" بمحاولة سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم، باستخدام المضبوطات بحوزته، فوجئ بصعق التيار الكهربائي لوالده، ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية، بمديرية أمن القاهرة، حال مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط تروسيكل من دون لوحات معدنية، قيادة عامل، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وعُثر بصندوقه الخلفي على جثة والده، مصاب بحروق متفرقة، وجاكوش، وسلاح أبيض، وزردية.