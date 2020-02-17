مصر | تجديد حبس عاطل 15 يومًا لحيازته مواد مخدرة في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يومًا لحيازته مواد مخدرة في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة 130 جرام هيروين، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كانت أجهزة مديرية أمن القاهرة، قد شنت حملات موسعة، ما أسفرت عن ضبط عاطل، وبحوزته 130 جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجه بدائرة قسم الشرابية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.