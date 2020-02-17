مصر | 2 مارس.. الحكم في طعن متهمي "الذكرى الثالثة للثورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 مارس.. الحكم في طعن متهمي "الذكرى الثالثة للثورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت دائرة الاثنين، "ب" المنعقدة بمحكمة النقض، الطعن المقدم من 106 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل سيد وزة، المعروفة إعلاميا بـ"الذكرى الثالثة للثورة"، لجلسة 2 مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أصدرت حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 128 متهمًا في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل سيد وزة، المعروفة إعلاميا بـ"الذكرى الثالثة للثورة".

وعاقبت المحكمة 120 متهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد كما عاقبت 7 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعهم أيضا تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد واعتبرت المحكمة الحكم الصادر غيابيا في حق متهم واحد لا زال قائمًا.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين، عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت سابقا، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت أحداث عنف أدت لمقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

