مصر | رغم الكورونا.. إحالة شبكة دعارة صينية بمدينة نصر لمحكمة الجنح

قررت نيابة أول مدينة نصر، اليوم الاثنين، بإحالة شبكة دعارة صينية تمارس الأعمال المنافية للآداب، داخل نادٍ صحي للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

البداية كانت بتكثيف الإدارة العامة لحماية الآداب حملات موسعة على النوادي الصحية بالقاهرة، حيث ضبطت مركزين للمساچ وبداخلهما 9 فتيات آسيويات و3 مصريين لممارسة أعمال منافية للآداب، وإنشاء نوادٍ صحية من دون ترخيص.

وتبين أن المتهمين يقيمون داخل البلاد بطريقة غير مشروعه، ويمارسون الجنس بمقابل مادي عبر شبكات الإنترنت، ومعهم ثلاثة رجال في أثناء عمل الآسيويات لهم "مساچ جنسي".

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الأعمال غير المشروعة بمقابل مادي 1500 جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.