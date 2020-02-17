مصر | تجديد حبس راكب لمحاولته تهريب 350 قرص ترامادول بالمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس راكب لمحاولته تهريب 350 قرص ترامادول بالمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الاثنين، تجديد حبس راكب مصر 15 يوما، على ذمة التحقيق، لحيازته 350 قرص ترامادول، ومحاولته تهريبهم عبر مطار القاهرة الدولي، داخل البلاد.

البداية بورود معلومات إلى إدارة الجمارك، عن محاولة راكب مصري قادم من باريس، تهريب أقراص مخدرة، وتم الاشتباه به.

وبتفتيشه تم العثور على 350 قرص ترامادول بحوزته مخبأة داخل الجاكيت الذي يرتديه، وتم تحرير المضبوطات، وعمل محضر جمركي للراكب، وتولت النيابة العامة التحقيق.