مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيق في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيق في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي مكون من محام ومحفظ للقرآن واثنين آخرين عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاستدراج الفتيات القاصرات لتزويجهن من الأثرياء العرب بمقابل ١٠٠ ألف جنيه.
وباشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عصابة مكونة من محام ومحفظ للقرآن واثنين آخرين عاطلين، تخصصت في استدراج الفتيات القاصرات من الشوارع واللاتي تترواحن أعمارهن من ١٢ إلى ١٧ عامًا، وتزويجهن للأثرياء العرب، بمقابل مبلغ مالي كبير.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام ٤ أفراد منهم محام ومحفظ للقرآن، باستدراج الفتيات وتزويجهن للأثرياء العرب بعقود عرفية، بمقابل ١٠٠ ألف جنيه، تتحصل عليها العصابة، و٥٠٠ جنيه فقط تتحصل عليها الفتاة.
وأفادت التحقيقات، أن الفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي على أيديهم، وتهديدهن بفضح أمرهن، في حالة عدم الموافقة على الزواج، فيما أمرت النيابة بعرضهن على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط المتهمون، لقيامهم باستدراج الفتيات، للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهم، على أنه يريد أحد الفتيات للزواج منها، فوافقوا، وقام باستدراجهم لمقابلته في إحدى الكافيهات بمنطقة العجوزة.
وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمون والقبض عليهم.