مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيق في العجوزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي مكون من محام ومحفظ للقرآن واثنين آخرين عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاستدراج الفتيات القاصرات لتزويجهن من الأثرياء العرب بمقابل ١٠٠ ألف جنيه.

وباشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عصابة مكونة من محام ومحفظ للقرآن واثنين آخرين عاطلين، تخصصت في استدراج الفتيات القاصرات من الشوارع واللاتي تترواحن أعمارهن من ١٢ إلى ١٧ عامًا، وتزويجهن للأثرياء العرب، بمقابل مبلغ مالي كبير.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام ٤ أفراد منهم محام ومحفظ للقرآن، باستدراج الفتيات وتزويجهن للأثرياء العرب بعقود عرفية، بمقابل ١٠٠ ألف جنيه، تتحصل عليها العصابة، و٥٠٠ جنيه فقط تتحصل عليها الفتاة.

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وأفادت التحقيقات، أن الفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي على أيديهم، وتهديدهن بفضح أمرهن، في حالة عدم الموافقة على الزواج، فيما أمرت النيابة بعرضهن على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.