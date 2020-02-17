شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تدعو لوضع قائمة إلكترونية للكيانات المرخصة حفاظًا على سمعة القطاع السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، القطاع السياحي، لوضع قائمة إلكترونية بالكيانات المرخصة التي تتعامل مع السائح، على أن يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، وإرسالها إلى مختلف الغرف السياحية وشركات السياحة والمتعاملين مع الوفود السياحية التي تأتي لزيارة المقصد السياحي المصري.

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وأوضحت «مصطفى»، في تصريحات صحفية، أن المنشآت السياحية تترك أثرا مهما في تجربة السائح لأي مقصد السياحي، ويتفاعل معها أثناء نشره لانطباعاته عن تجربته في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية أن تكون تلك المنشآت تطبق معايير الخدمة التي تحددها وزارة السياحة والآثار.

ولفتت إلى أن مقترح القائمة الإلكترونية للمنشآت السياحية، يتواكب مع أهداف القطاع السياحي في تقديم خدمة ذات مستوى يليق بسمعة القطاع السياحي المصري بجناحيه الحكومي والخاص، مشيدة بموقف الحكومة ممثلة في وزارة السياحة بالتحرك السريع لمواجهة ظاهرة التعامل مع الكيانات غير المرخصة حفاظا على مقدرات القطاع والدولة وسمعة المقصد السياحي.

وكان مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، قد طالبا من وزارة السياحة بعدم التعامل من جانب شركات السياحة مع الكيانات غير المرخصة.