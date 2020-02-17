شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، مساء الأحد المقبل، الموافق 29 جمادى الآخرة 1441 هجرية، الموافق 23 فبراير 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، في تصريح، الاثنين، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرًا: «لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال». وأشار «نجم» إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، سيلقي بيانًا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رجب المعظم.