شكرا لقرائتكم خبر عن عائدون من الصين: «ماكناش عايزين فترة الحجر الصحي تخلص» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه عدد من المصريين العائدين من الصين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحين أن الدولة والحكومة المصرية لم تقصر معهم بدءًا من قرار إعادتهم من مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس «كورونا».

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وأضافوا: «مبسوطين إننا خرجنا من الحجر الصحي.. ما فعلته الدولة معنا في إعادتنا من الصين وإخراجنا إلى أهلنا بخير.. اللي حصل مفاجأة.. بس الدولة قامت معانا بالواجب وزيادة».

وتابعوا: «ما كناش عايزين فترة الحجر الصحي تخلص.. دي من أحسن الفترات التي قضيناها في حياتنا».