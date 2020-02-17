شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة تشطيبات وحدات «الإسكان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الالتزام بالخطط والبرامج الزمنية وجودة أعمال التشطيبات خلال تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، وتقييم أداء المقاولين، والإدارة الجيدة لمواقع العمل.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير- بحسب بيان الوزارة- الاثنين، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (البحر الأحمر - قنا - بورسعيد - البحيرة - بني سويف)، ومدن (أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر)، بحضور الاجتماع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في محافظة البحر الأحمر: تم وجارٍ تنفيذ 2116 وحدة.. وفي محافظة قنا تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، وفي محافظة بورسعيد تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، وفي محافظة البحيرة جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفي محافظة بني سويف تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في مدينة أسيوط الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفي مدينة المنيا الجديدة تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفي مدينة بدر تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة، وفي مدينة حدائق أكتوبر تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة.