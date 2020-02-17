شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: تطعيم 44% من المستهدفين في أول أيام حملة «شلل الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، الإثنين، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال التي تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية من سن يوم حتى 5 سنوات من المصريين والضيوف العرب والأجانب المقيمين بالبلاد في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2020.

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وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية يبلغ 872237 طفلا موزعين على مناطق الإسكندرية المختلفة، وأوضح «عثمان» في تصريحات صحفية له اليوم أن التطعيم يجرى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء عن طريق فرق ثابتة في الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات علاوة على فرق ثابتة أخرى بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين فضلا عن وجود فرق متحركة تجوب الشوارع.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التطعيم في قرى الظهير الريفى والصحراوى بالمحافظة يتم بواسطة فرق طبية تتحرك من منزل لمنزل. من جانبها، أوضحت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الثابتة والمتحركة أتمت في أول أيام الحملة تطعيم 44% من الأطفال المستهدفين بإجمالى 383150 طفلا، وجاءت إدارة برج العرب الصحية في المركز الاول من حيث نسب التغطية محققة تطعيم 60.7% من المستهدف تليها منطقة العامرية بنسبة تغطية 53.1% ثم منطقة العجمى بنسبة تغطية 44.1%، أما من حيث أعداد الاطفال الذين تم تطعيمهم في اليوم الاول فقد جاءت منطقة المنتزه الطبية في المركز الاول بعدد 116015 طفلا تليها منطقة العامرية 66531 طفلا ثم العجمى 62064 طفلا.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006، إلا أن وزارة الصحة تستمر في تنفيذ حملات التطعيم ضد المرض لرفع المناعة بين الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالبلاد لضمان الاستمرار في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.