شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: افتتاح مركز تصنيع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، يوم الفضاء المصري، تحت عنوان "يوم الفضاء المصرى من أجل المجتمع"، والذي نظمته "وكالة الفضاء المصرية" بالتعاون مع مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، وبالاشتراك مع "المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك بمقر مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال بالقاهرة.

وخلال الافتتاح، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، بحسب بيان صادر اليوم الأثنين من وزارة التعليم العالى ، أهم الشراكات مع الدول الصديقة في مجالات علوم الفضاء، وعلى رأسها كل من فرنسا وكازاخستان وإيطاليا والصين.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن مصر بصدد حدث مهم هذا العام، وهو افتتاح مركز تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالتعاون مع الصين، مشيرا إلى أن مصر أيضا بصدد تفعيل جميع بروتوكولات التعاون مع الدول المختلفة في مجالات الفضاء، مثل بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن التعاون لا يقتصر فقط على الدول الأوربية، بل يمتد إلى كل من أمريكا وآسيا، ومنها الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال قمة "الـتيكاد 7" باليابان، مؤكدا أن مجالات الفضاء لا تتوقف على تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها، بل أيضًا مجالات البحث العلمى ومنها الطب الفضائى ومجالات آخرى عديدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي للوكالة، الخطط المستقبلية وبرامج الوكالة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل عددا من المحاور التدريبية والتعليمية المختلفة، وكذلك الشراكات والبروتوكولات مع الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور القوصي إلى ما حققته مصر من إنجازات في مجالِ الفضاء، مؤكدا أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة مجهود كبير من الكوادر المصرية المتخصصة، بما يحقق التنمية والأمن القومي المصرى.

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وأكد الدكتور القوصى أنه حريص على وضع برنامج زمني على مدى 10 سنوات قادمة، يلبى طموحات مصر في مجال الفضاء، والذي تعدى إطلاق الأقمار الصناعية ليتحول إلى استكشاف الفضاء الخارجي وما به من نفايات فضائية نتيجة الأنشطة الكثيفة للدول المختلفة، وكذلك الأبحاث العلمية كالطب الفضائى.

كما لفت القوصي إلى أن الطموحات المصرية لا تتوقف عند ذلك، بل تتعداه إلى إرسال مركبة للفضاء الخارجي، وهو مجال يجب أن تواكبه الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن هذا اليوم يعد بمثابة يوم مفتوح لعلوم الفضاء والأقمار الصناعية، استعرضت فيه وكالة الفضاء المصرية أهم إنجازاتها في مجال الفضاء طوال السنوات الماضية وحتى إعلان إنشاء وكالة الفضاء المصرية، كما أنه يعد منصة متخصصة لتنظيم برامج وأنشطة علمية ومجتمعية لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.

شهد فعاليات الافتتاح خبراء وأكاديميون متخصصون في مجالات علوم الفضاء، والعديد من سفراء الدول الأجنبية والإفريقية والعربية، مثل ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وارمان إيساجالييف سفير كازخستان بالقاهرة، ودينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة.

وشارك في الفعاليات، طلاب المدارس والجامعات وأبناء المجتمع من جميع الأعمار والأعمال؛ من أجل تشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، التي ستسهم في تعميق مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال ربط القطاعات المنتجة للمعرفة برجال الأعمال والمستثمرين.