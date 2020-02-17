شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة أفضل وجهات الكويتيين لقضاء عطلات الأعياد الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، عن كون القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين، لقضاء عطلة الأعياد الوطنية، خلال شهر فبراير الجارى، وقال مراقب النقل الجوى لعمليات الطيران فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية رائد الطاهر- فى تصريح صحفى- إن حركة المسافرين خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية من 20 إلى 29 فبراير الجاري تبلغ نحو 500 ألف راكب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة؛ لتسهيل حركة المسافرين في مطار الكويت الدولى بمبانيه الأربعة.

وأوضح الطاهر أن إجمالي عدد الرحلات بمطار الكويت الدولي سيبلغ 3681 رحلة، منها 1841 مغادرة على متنها قرابة 258 ألف مسافر، فيما يبلغ عدد الرحلات القادمة 1840 رحلة على متنها 241 ألف مسافر، مشيرا إلى أن القاهرة ودبي والسعودية استحوذت على أكثر الوجهات سفرا. وأضاف أن مبنى المطار (t1) سيستقبل 49% من حركة المسافرين القادمين والمغادرين، فيما تبلغ نسبة حركة المسافرين في مبنى (t4)

32%، تلاه مبنى (t5) بنسبة 15%، فيما بلغت 4% في مبنى (t3). وأكد مراقب النقل الجوي لعمليات الطيران في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن الإدارة اعتمدت خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين في المطار؛ حيث سيتم مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات، وفي منطقة الترانزيت، وصالات المغادرة والقادمين. Advertisements

وأغسطس الماضى، قال المدير العام الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية يوسف الفوزان، إن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الفوزان - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، أن عدد الرحلات المغادرة خلال عطلة عيد الأضحى، يبلغ نحو 1856 رحلة، فى حين يبلغ عدد الرحلات القادمة 1857 رحلة، بإجمالى 3713 رحلة، بدءا من اليوم وحتى يوم 16 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن أكثر الوجهات سفرا هى (القاهرة، ودبي، ولندن وتركيا).

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ حركة الركاب فى مطار الكويت الدولى 592 ألفا و79 راكبا خلال فترة العطلة، موضحا أن الإدارة استعدت لاستقبال الأعداد المتزايدة بخطة تشغيلية، وتشكيل فرق عمل على مدار 24 ساعة فى مبانى الركاب المختلفة.

ودعا المدير العام للإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، المسافرين إلى التقيد بمواعيد الرحلات، والتأكد من صلاحية المستندات والوثائق الخاصة بالسفر، والحضور إلى المطار قبل موعد الرحلات بوقت كاف.