شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يكلف بالإشراف على أعمال تطوير مستشفى الأطفال الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (الياباني) التابع لمستشفيات جامعة القاهرة.

كما وجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبوالريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأكد «الخشت» استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبوالريش لزيادة قدرتها الاستيعابية، واستكمال المرحلة الثانية من التطوير، وقال إن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.