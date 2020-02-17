شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القطن ينظم ورشة عمل مشتركة مع رابطة الصناعة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل مشتركة مع وفد من رابطة الصناعة الألمانية لمناقشة سبـل وإمكانيات التعاون في مجال إنتـاج وتصنيع وتسويق القطن العضوي المصري، فيما أشاد الوفد على النظام القائم بمعهد القطن وابدي إعجابه بصفات الأصناف التي ينتجها المعهد والتي تم استعراضها بورشة العمل.

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وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، في تصريحات صحفية الاثنين ان ورشة العمل تم تنسيقها مع المكتب التجاري المصري ببرلين والمنظمة الآورومـتوسطية للتعاون الاقتصادي والإنمائي.

وأضاف مدير المعهد انه تم تقديم عرضين تقدميين حول منظومة القطن في مصر ودور معهد القطن في انتاج وتنميه محصول القطن، فضلا عن استعراض دور معهد القطن في انتاج القطن العضوي، لافتا إلى انه تم اقامة مائدة مستديرة للمناقشة وتبادل الآراء نـحو سبل وامكانيات التعاون بين الطرفين.

وأشار هشام مسعد إلى أن الوفـد بصدد تنفيذ مشروع مدته اربـعة سنوات لإستيراد قطن عضوى من مصر لانتاج منسوجات قطنية فائقة الجودة تستخدم في صناعة المفروشات والملابس المنزلية.