شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجمع مخلفات المصريين العائدين من الصين لنقلها إلى المحارق الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة الصحة بعد انتهاء فترة ملاحظة المصريين العائدين من الصين، لإعادة المبنى الفندقي الذي كانوا يقيمون فيه إلى ما كان عليه بعد مغادرتهم.

وأكدت «الصحة» ضرورة جمع متعلقات المصريين العائدين وملابسهم وأدواتهم الشخصية في النظافة وأدوات الطاقم الطبي المشرف عليهم والأدوات الطبية من حقن تحاليل وأجهزة طبية استعمال شخصي وطواقم سرنجات وحقن ومقاييس من حرارة وأمبولات ونواتج أجهزة القياس للسكر والحرارة وكل الأدوات المتخلفة عن الاستعمال الطبي والأدوات الوقائية والكمامات المستعملة من قبل الطواقم الطبية والعائدين وأسرهم التي تم استخدامها طيلة الفترة التي بقوا فيها تحت الملاحظة الطبية والتخلص منها في المحارق الطبية المعنية بذلك لعدم ترك أي آثار لها.

ومن المقرر أن يتم إعادة التعقيم الكامل لأماكن الإقامة التي مكث بها العائدون من ووهان وغرفهم واستعمالاتهم الشخصية واليومية حتى يتسنى إعادة استخدام المكان بشكل آمن طبيًا.