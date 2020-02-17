شكرا لقرائتكم خبر عن «وزنه نصف طن وطوله 6 أمتار»..نحات «القط الفرعوني» يكشف رحلة 30 يومًا من التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المصريين قادرين يعملوا حاجات حلوة كتيرة»، كلمات بسيطة يتحدث بها إبراهيم صلاح ممارس لهواية النحت عن تنفيذه لتمثال القط الفرعوني العملاق من الخردة.

البداية حين نشر صلاح، عبرحسابه على «فيس بوك»، صورة للتمثال مع قرب الانتهاء منها، ويظهر فيه تنفيذ لتمثال القط الفرعوني من الخردة.

يقول «صلاح» في حديثه لـ«المصري اليوم»: «إنه يمارس فن النحت كهواية وعمل منذ 5 سنوات، موضحا أن عمله هو نحت جداريات حوائط الصخو، وأن هذا العمل غير مطلوب في مصر كثيراً».

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عن التمثال يقول: «وزنه يصل إلى نصف طن، طوله 6 أمتار أو أكثر وتم تنفيذه بمفردي خلال 30 يوم، من عدد من المسامير بأحجامها المختلفة»، يكمل: «اقتربت من الانتهاء من التمثال ينقصه فقط وضع اللون عليه».

ويواصل حديثه: «التمثال يجمع بين الحاضر والماضي، فكرة القط جاءت من كونه جزء من حضارتنا».

ماذا عن تقديمه لأي جهة حكومية، قال صلاح: «حتى الآن لم أتواصل مع أي جهة حكومية وأتمني أن تهتم الدولة بمثل هذا المجال النحت بالخردة خاصة إنه معروف في الخارج كثيراص وليس له انتشار في مصر».

كشف «صلاح» في حديثه أن فكرة التمثال القادم التي سيبدأ بها قريباً هو تمثال لـ«حورس» الإله لدى القدماء المصريين، يختم حديثه: «ما أقوم به من أجل التأكيد أن المصريين الآن قادرين على تقديم الكثير من الأمور الحلوة زي القدماء المصريين».