شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يُعيِّن مديرًا جديدًا لـ«زراعة البحيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تعيين المهندس بدر محمد إبراهيم بدر، مديرًا عامًا جديدًا لمديرية الزراعة بالبحيرة. جاء ذلك وفق القرار رقم 41 لسنة 2020 بتعيين المهندس بدر محمد إبراهيم بدر، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بالبحيرة.

وجاء في نص القرار أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 280 لسنة 1999 الخاص بتنظيم وزارة التنمية المحلية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الوزارة، ومحضر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة رقم 140 لسنة 2019 المؤرخ 2019/5/7 وبموافقة وزير التنمية المحلية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

كان المهندس بدر محمد إبراهيم بدر، مدير عام الزراعة بالبحيرة الجديد، يشغل موقع مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة.