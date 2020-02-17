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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الطائرة العائدة من الصين: «نفذنا سيناريو مُحكم لإعادة المصريين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكابتن أشرف الهواري، قائد الطائرة المصرية التي نقلت المصريين العائدين من ووهان إلى مصر، إنه تم تكليفنا بالمهمة بقرار رئاسي ولهيئة الطيران المدني ومعي وطاقم الطائرة وطاقم الضيافة العالي التأهيل.
وأضاف الهواري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه عند تكليفنا كانت المخاطر محسوبة من وزارات جهة الطيران المدني والصحة المصرية، وتم رسم سيناريو مُحكم لتفادي أي مشكلات تعترض تنفيذ ذلك السيناريو، وكنا مقدرين المخاطر المقدمين عليها بالفعل، وتم مراعاة أعلى مستوى من السلامة الصحية والمهنية لطاقم الطائرة والركاب في رحلتي الذهاب والعودة لتفادي أي إصابات أو أخطاء ممكن أن تقع ومحاولة تلافيها مع طاقم الطائرة ونرجع لأهلنا بسلام الله.
وأوضح أنه بعد وصولنا إلى مصر قضينا فترة الملاحظة 14 يومًا، بالإضافة إلى العائدين من ووهان وطاقم الطائرة والضيافة والطاقم الطبي وكلنا بخير.
وعن شعوره وهو ذاهب بطائرة مصرية إلى مقر ومركز أخطر فيروس ظهر في العالم، قال الهواري: «لم أخف، ولكن كان همي تنفيذ مهمات بإعادة المصريين إلى الوطن سالمين والحفاظ على طاقم دون خسائر تذكر، أو إصابات والحمد لله أدينا مهمتنا بكفاءة».
وتابع: «نشكر الرئيس ووزير الطيران المدني على دعمنا، وأشكر زملائي الذين أدوا المهمة بكل كفاءة وإحساس بالمسؤولية، وهي دي مصر فعلا وقت الأزمات».
من جانبه، قال الكابتن وسام صلاح، كابتن الطائرة المصرية العائدة من ووهان، أننا لم نفكر في نفسنا بقدر ما كنا نفكر في أداء مهمتنا على أتم وجه والعودة بالمصريين دون أي إصابات أو مكروه، وبأسرع وقت ممكن، والحمد لله تم ذلك بنفس السيناريو المعد لذلك سواء من الرئاسة المصرية أو وزارة الطيران المدني التي نعمل تحت إشرافها أو وزارة الصحة التي كان همها الأول الحفاظ على حياة المصريين العائدين من ووهان بشكل وقائي عالي».
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