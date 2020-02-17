شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 806 فلسطينيين عبر معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، الاثنين، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

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وأكد مصدر مسؤول أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين في الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أن المعبر شهد أمس تنقل ٨٠٦ مسافرين في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ٤٢٨ مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع ٣٧٨ مسافرًا.

وأشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.