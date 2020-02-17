التعليم: ندوات تثقيفية بالمدارس لتوعية الطلاب من الأمراض وخطورتها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني تعقد ندوات تثقيفية للطلاب لتوعيتهم من خطورة الأمراض وانتشار الأمراض والأوبئة، موضحة أن المدارس تشرح للطلاب خطورة هذه الأمراض على المجتمع والأضرار التى تنجم عنها وتوعية الطلاب بالسلوكيات السلبية التي تؤدى إلى انتشار هذه الأمراض، مع التوعية أيضا بأهمية السلوكيات الإيجابية التى تساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأوضحت المصادر أن الندوات تعقد من خلال الزائرة الصحية ومسئولى التربية السكانية والصحية فى الإدارات التعليمية والمديريات وأيضا الإخصائيين النفسيين فى المدارس.

وانطلقت الدراسة بالترم الثانى 8 فبراير الجارى، حيث استقبلت قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.

Advertisements

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.



ندوات تثقيفية لتوعية الطلاب من الأمراض وخطورتها على المجتمع