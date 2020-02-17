شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من أتوبيسات نقل المصريين العائدين من الصين بعد فض الحجر الصحى لمحافظاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بفندق المشير أحمد بدوى بمرسى مطروح، وذلك بعد التأكد من خلوهم جميعا من أية إصابات بهذا الفيروس، والتى استمرت على مدار 14 يوما متتاليا بالحجر الصحي.

وحرص ”الخليج 365” على التقاط صور للمصريين من داخل الأتوبيسات التي تقل المصريين من فندق الحجر الصحي بمطروح، إلى محافظاتهم المختلفة، حيث انطلقت مجموعة منها إلى موقف عبد المنعم رياض بالقاهرة ضمت مواطنين من بعض محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا، لافتة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

وارتسمت ملامح الفرح والسعادة على المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم والذى كان مقام مقام بمدينة مطروح للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين، فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوي محتملة.

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