شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية بعد انتشار وباء كورونا، حيث تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوم.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا لافتة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

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كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوي محتملة.

وينشر الخليج 365 أول فيديو وصور للمصريين العائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح، وذلك بعد تعافيهم تماما من أى احتمالية الاشتباة فى اصابتهم بمرض كورونا .

يرصد الفيديو التالى تفاصيل 14 يومًا لمعسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية والذى ينتهى صباح الغد الإثنين، في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية ستتجه إلى الإسكندرية.