في شهر العسل.. أميرة تطلب خلع زوجها: "بتاع ستات ونسي شنطتي في القطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "أميرة. س" دعوى أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بتاع ستات ونسي شنطتي في القطر".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تعرَّفت على زوجها "أيمن. ا" عن طريق إحدى أقاربها، ونشأت بينهما صداقة تحولت مع مرور الوقت إلى قصة حب، انتهت بالزواج.

لم تجد أميرة خلال فترة التعارف والخِطبة خطأ في تصرفات شريك حياتها، بالإضافة لنجاحه في اختبارات عدة وضعتها له حتى تم الزفاف وسافرا لقضاء شهر العسل في أسوان، وفقًا للدعوى.

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وأضافت أميرة "لاحظت على زوجي كثرة نظره للستات.. بيدخل في تفاصيل لا تعنيه"، موضحة أنهما خلال إقامتهما بالفندق يفضل محادثة السيدات لا الشباب.

وقالت العشرينية إن تصرفات زوجها دفعتها لإنهاء "شهر العسل" مبكرًا، وعندما واجهته بسلوكه احتد عليها نافيًا تعمده محادثة السيدات، تشير أميرة "انشغل في كلامه مع الستات.. ونسي شنطة هدومي في القطر"، فوعدها بتعويضها وشراء أخرى.

غادرت أميرة منزل الزوجية إلى أسرتها وطلبت الطلاق لكن "أيمن" رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة طالبة خلعه في الدعوى رقم 3021 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.