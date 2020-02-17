الزمالك يتوجه للإمارات لخوض مباراة السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، بعثة الزمالك، مُتجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام النادي الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى.

وخاض الزمالك، مباراة ودية أمام جولدى، أمس الأحد، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، والفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضية، على ستاد الغرافة القطري، وفضل الجهاز الفني للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول في معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز في المباراة المقبلة.