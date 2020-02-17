محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مشروعات جديدة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى"، بعد إجراء عمليات التطوير. ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي، خلال زيارته للشركة، عن عدد من المنتجات الوطنية المصرية، فى الصناعات الحربية والمدنية، مثل اللودر المصري الجديد ودبابة حديثة تم تطويرها داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها تطوير دبابة.. السيسي يفتتح مشروعات بـ"أبوزعبل" ويعلن عن منتجات وطنية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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