انخفاض حاد في درجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار حتى الأربعاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة بشكل حاد، لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمر أديب: الطقس سيكون بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً، مع سقوط أمطار اليوم الاثنين تكون غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة، لكنها ستزيد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل شمال الصعيد.

وقالت إن حالة عدم الاستقرار للطقس مستمرة حتى يوم الأربعاء، ويبدأ تحسن الطقس يوم الخميس، حيث تقل فرص سقوط الأمطار.