شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: أغاني المهرجانات أخطر على مصر من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على قرار نقابة الموسيقيين منع أغاني المهرجانات.

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وقال حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية».

وتابع: «مواجهة المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية»، مضيفًا: «مصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب، والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعي أنه الأفضل».

واختتم: «المهرجانات التي تسمى كذبا بالفن أخطر على مصر من كورونا».