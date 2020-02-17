الرى تنفذ 5 قرارات إزالة لمواسير صرف صحى على المصارف الزراعية غرب الدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى 5 قرارت ازالة لمواسير صرف صحى على المصارف الزراعية بإقليم صرف غرب الدلتا، وذلك فى إطار خطة الوزارة بالحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث.

وشنت الوزارة على مدار العام الماضى حملات إزالة للتعديات على المصارف الزراعية من كافة المحافظات وتعميق وتوسيع وتدعيم هذه المصارف لإستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، والدفع بوحدات رفع و بدلات فى النقاط الساخنة وذلك لاستيعاب التصرفات الناتجة من المصارف.

كان رئيس هيئة الصرف، قد كلف بالمرور والمتابعة لجسور المصارف فى الأماكن المنخفضة كأجراء احترازى تحسبا ووقاية للجسور و إستكمال رفع الجسور فى الأماكن المنخفضة وفتح الطرق فى الأماكن التى من الممكن أن تتضرر نتيجة لارتفاع مناسيب المياه والسيول .

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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ونفذت هيئة الصرف مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وأوضح مدين أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي ، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية ، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي المرتفع للدولة وللفرد وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة، حيث تم تنفيذ أعمال في زمام 69.235 الف فدان باستثمارات بلغت 708.405 مليون جنيه في حين أن الزمامات المستهدفة 45 الف فدان، بلغت نسبة الأعمال المنفذة 154% .