شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 17 فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تعقد وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اجتماعا مع وزارة البيئة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات لمناقشة القرار الخاص بوضع ضوابط استيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط. القاهرة.. تستضيف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اللقاء السنوي للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي (ARELEN). لوندا.. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى أنجولا والسنغال في إطار جولة خارجية تستغرق 9 أيام وذلك بعد مشاركته في اعمال منتدى الأمن بميونيخ بألمانيا.

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