​الخميس.. الأوقاف تعقد الاختبار النهائى للمرشحين لصلاة التراويح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية الاسم المديرية 1. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية 2. محمد زكريا عبد الجواد زكريا محمد زكريا عبد الجواد زكريا البحيرة 3. أحمد سعد اسماعيل أحمد البحيرة 4. أمين علي أمين محمد أحمد سعد اسماعيل أحمد البحيرة 4. أمين علي أمين محمد أسوان 5. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الإسكندرية 6. أحمد طه أحمد متولي أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الإسكندرية 6. أحمد طه أحمد متولي البحيرة 7. محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم أسوان 8. عوض أبو بكر علي أبو بكر محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم أسوان 8. عوض أبو بكر علي أبو بكر قنا Advertisements 9. محمد السعيد عبد المطلب الغربية 10. مصطفى عبد الله العيسوي شاهين محمد السعيد عبد المطلب الغربية 10. مصطفى عبد الله العيسوي شاهين الغربية 11. محمود لطفي محمد السيد الإسماعيلية 12. حسين علي محمد على حموده محمود لطفي محمد السيد الإسماعيلية 12. حسين علي محمد على حموده أسيوط 13. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله الإسكندرية 14. حسين محمود اسماعيل أحمد إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله الإسكندرية 14. حسين محمود اسماعيل أحمد البحر الأحمر 15. محمد إبراهيم السيد محمد القطان مرسى مطروح 16. مصطفى محمود مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم السيد محمد القطان مرسى مطروح 16. مصطفى محمود مصطفى إبراهيم القليوبية 17. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر

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