شكرا لقرائتكم خبر عن "حال إجرائها".. متى تجرى جولة الإعادة فى انتخابات تكميلية الجيزة وملوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نتائج الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، غدا الثلاثاء، حيث تنظر الهيئة بعد انتهاء عملية التصويت، والتى انتهت الأربعاء الماضى، تظلمات المرشحين.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلما من أحد المرشحين بدائرة الجيزة والذى تضمن شقين على نتائج اللجان الفرعية والعامة، والذى تضمن الطعن فى النتائج ووجود مخالفات فى سير العملية الانتخابية، وفق ما جاء بتظلم المرشح.

وحدد قانون مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات البرلمانية، وهى وفقا لنص المادة 23 من القانون "فى الانتخاب بالنظام الفردى ، يعلن انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

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فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حال ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، أجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد".

وانتهت الجمعة الماضية، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره

يذكر أنه فى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.