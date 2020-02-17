الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بعض المشروعات الجديدة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة " مصنع 300 الحربى"، وذلك بعد إجراء عمليات تطوير بالشركة والمصنع. ومن المنتظر أن يعلن خلال زيارة الرئيس السيسى للشركة، عّن عدد من المنتجات الوطنية المصرية، فى الصناعات الحربية والمدنية، حيث من المتوقع أن يشهد النموذج الاول للودر المصرى الجديد، بالإضافة لدبابة حديثة تم تطويرها داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربى.

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