شكرا لقرائتكم خبر عن 64% من القراء يؤيدون فرض رسوم على إعلانات فيس بوك وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد فرض رسوم على إعلانات فيس بوك وجوجل، أيد غالبية القراء فرض رسوم على إعلانات فيس بوك وجوجل. وأيد 64% من القراء فرض رسوم على إعلانات فيس بوك وجوجل، بينما عارض 36% من القراء فرض رسوم على إعلانات فيس بوك وجوجل.

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