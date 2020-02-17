شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. الاختبار الشفوى ​للمتقدمين للتدريس بالمدارس القرآنية​ بالأوقاف​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم الاسم المديرية 1. محمد جمعه أحمد محمد الشرقية 2. مصطفى عصام الدين محمد الشرقية 3. محمد موسى واصف حسين الغربية 4. سعيد عبد الفتاح حسين عبد الفتاح القاهرة 5. أحمد عبد الكريم رمضان جاد دمياط 6. محمد مسعد السيد عبده شمال سيناء 7. ممدوح عبد الفتاح محمد المهدى أسوان 8. وليد رياض عبد الحميد رياض المنيا 9. شعبان عنتر محمد حسن المنيا 10. محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم 11. مصطفى محمود رمضان محمود بني سويف 12. محمود محمد عبد السلام عبد الله القاهرة 13. محمد حميدة محمد القليوبية 14. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر 15. السيد صالح محمود حسن بلاسي الشرقية 16. هاني فرج السعيد حجاج الغربية 17. محمد صلاح الدين على أحمد الشرقية 18. هاني عبد العزيز محمد زغلول الغربية 19. خالد فؤاد عبدا لرحيم بركات الفيوم 20. محمد بكرى محمد عبد المنعم الفيوم 21. محمد عبد الحميد محمد حسن غنيم الشرقية 22. محمد جابر عبد العزيز محمد بني سويف 23. صلاح عبد المجلي محمد حسين أسيوط 24. فارس خليل النوبي أحمد الأقصر 25. أحمد محمود السيد محمد القليوبية 26. محمد أحمد إبراهيم الخولى الإسكندرية 27. محمد عبدا لعزيز طه الشعراوي مرسى مطروح 28. شعبان شوقي عبد السلام القاضي كفر الشيخ 29. عبده محمد عزت كامل راشد الدقهلية 30. على سيد محمد نصر الفيوم 31. عبد المنعم ماهر محمد عبدة كفر الشيخ 32. رمضان أحمد بدوي محمدين الأقصر 33. رجــب عبد الواحــــد فــرج علي الجيزة 34. عصام ســيد أحمد عبد ربه الجيزة 35. ايمن رجب عبد السميع محمد المنوفية 36. جمال جمعه سعد إبراهيم نصار مرسى مطروح 37. محمد سقاو أبو الفضل طه قنا 38. سعيد أحمد موسى حسين الأقصر 39. نشأت محمد عبد الغفار يونس كفر الشيخ 40. أحمد بكر صديق حسين أسيوط 41. مصطفى جمال مصطفى حجازي الدقهلية 42. ماجد منتصر محمد منتصر دمياط 43. محمد السيد سليمان السيد سنجر القليوبية 1. محمد جمعه أحمد محمد الشرقية 2. مصطفى عصام الدين محمد الشرقية 3. محمد موسى واصف حسين الغربية 4. سعيد عبد الفتاح حسين عبد الفتاح القاهرة 5. أحمد عبد الكريم رمضان جاد دمياط 6. محمد مسعد السيد عبده شمال سيناء 7. ممدوح عبد الفتاح محمد المهدى أسوان 8. وليد رياض عبد الحميد رياض المنيا 9. شعبان عنتر محمد حسن المنيا 10. محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم 11. مصطفى محمود رمضان محمود بني سويف 12. محمود محمد عبد السلام عبد الله القاهرة 13. محمد حميدة محمد القليوبية 14. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر 15. السيد صالح محمود حسن بلاسي الشرقية 16. هاني فرج السعيد حجاج الغربية 17. محمد صلاح الدين على أحمد الشرقية 18. هاني عبد العزيز محمد زغلول الغربية 19. خالد فؤاد عبدا لرحيم بركات الفيوم 20. محمد بكرى محمد عبد المنعم الفيوم 21. محمد عبد الحميد محمد حسن غنيم الشرقية 22. محمد جابر عبد العزيز محمد بني سويف 23. صلاح عبد المجلي محمد حسين أسيوط 24. فارس خليل النوبي أحمد الأقصر 25. أحمد محمود السيد محمد القليوبية 26. محمد أحمد إبراهيم الخولى الإسكندرية 27. محمد عبدا لعزيز طه الشعراوي مرسى مطروح 28. شعبان شوقي عبد السلام القاضي كفر الشيخ 29. عبده محمد عزت كامل راشد الدقهلية 30. على سيد محمد نصر الفيوم 31. عبد المنعم ماهر محمد عبدة كفر الشيخ 32. رمضان أحمد بدوي محمدين الأقصر 33. رجــب عبد الواحــــد فــرج علي الجيزة 34. عصام ســيد أحمد عبد ربه الجيزة 35. ايمن رجب عبد السميع محمد المنوفية 36. جمال جمعه سعد إبراهيم نصار مرسى مطروح 37. محمد سقاو أبو الفضل طه قنا 38. سعيد أحمد موسى حسين الأقصر 39. نشأت محمد عبد الغفار يونس كفر الشيخ 40. أحمد بكر صديق حسين أسيوط 41. مصطفى جمال مصطفى حجازي الدقهلية 42. ماجد منتصر محمد منتصر دمياط 43. محمد السيد سليمان السيد سنجر القليوبية

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