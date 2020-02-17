شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم: لا يجوز للداعية أن يعمل فى مهن مُهينة وتقدير الخطباء واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إنه لا يجوز للداعية أن يعمل فى مهن مهينة تتنافى مع مهنته الجليلة، وأن يقدم سلوكا يعكس تعليمه ومهنته وأن يكون على خلق.

وأضاف هاشم، لـ"الخليج 365"، أنه يجب تقدير الدعاة ماديا وعلميا ومده بالكتب ومساعدته كما تفعل وزارة الأوقاف بالخطب.

وأوضح هاشم، أنه يلتزم بخطبة الأوقاف وقد يغيرها إذا اقتضت الضرورة وقد يؤدى الخطيب الخطبة الأولى عن الخطبة الموحدة والخطبة الثانية عن موضوع محلى.