عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، أن أغانى شاكوش هابطة وأفسدت الذوق العام بحيث هى من الملوثات السمعية.
وأضاف خضر لـ"الخليج 365"، أن اللغة العربية تعد واجهة للهوية، ومثل هذه الأغانى تفسدها وتهددها بعد أن كانت الأغانى عبارة عن أشعار تشبه الحكم والحوار الهادف ذات الذوق العالى، لكن أصبحت الآن "هلس" وكلام يحدث ضجيجا فى الشارع والمواصلات لبلد يحترمه العالم ونحن نلوثه بهذه القاذورات.
واعتبر "خضر"، أن وصول مشاهدات أغنية (بنت الجيران) لشاكوش لـ85 مليون مشاهدة أمر مفزع، ويهدد الهوية، قائلا: 85 مليون مشاهدة لأغنية ( بنت الجيران) لشاكوش.. يا ترى الـ 85 مليون دول يبقوا ايه؟ حق لهم أن يهجموا على التراث والعلماء تمهيدا للشواكيش.
وقال خضر، لا نعيب إلا أنفسنا فنحن من نسمح بهذا الهراء والتدنى والتسطيح وتلويث الشارع المصرى ذا التاريخ الثقافى والحضارى بمثل هذه الأشياء.
وأصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.
وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.
وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.
وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.
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