شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، أن أغانى شاكوش هابطة وأفسدت الذوق العام بحيث هى من الملوثات السمعية.

وأضاف خضر لـ"الخليج 365"، أن اللغة العربية تعد واجهة للهوية، ومثل هذه الأغانى تفسدها وتهددها بعد أن كانت الأغانى عبارة عن أشعار تشبه الحكم والحوار الهادف ذات الذوق العالى، لكن أصبحت الآن "هلس" وكلام يحدث ضجيجا فى الشارع والمواصلات لبلد يحترمه العالم ونحن نلوثه بهذه القاذورات.

واعتبر "خضر"، أن وصول مشاهدات أغنية (بنت الجيران) لشاكوش لـ85 مليون مشاهدة أمر مفزع، ويهدد الهوية، قائلا: 85 مليون مشاهدة لأغنية ( بنت الجيران) لشاكوش.. يا ترى الـ 85 مليون دول يبقوا ايه؟ حق لهم أن يهجموا على التراث والعلماء تمهيدا للشواكيش.

Advertisements

وقال خضر، لا نعيب إلا أنفسنا فنحن من نسمح بهذا الهراء والتدنى والتسطيح وتلويث الشارع المصرى ذا التاريخ الثقافى والحضارى بمثل هذه الأشياء.