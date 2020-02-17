شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى مجلس الكنائس العالمى فى جنيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فور وصوله العاصمة السويسرية جنيف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية؛ لمشاركتهم فى مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى، والذى تبدأ فعالياته الثلاثاء القادم، وبالتنسيق مع بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف يستضيف الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف اليوم الاثنين وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

ويلتقى الوزير خلال اللقاء مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والسفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها: حماية المقدسات الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة والإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى عام 2022 م والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات .

وسيبدأ اللقاء فى العاشرة صباحا بدعوة خاصة من البرلمان الدولى، ويستغرق اللقاء المرتقب مدة ساعة ونصف ويعقد لقاء وزير الأوقاف مع مجلس الكنائس العالمى، وممثل الفاتيكان بالأمم المتحدة بجنيف، وممثل عن الاتحاد البرلمانى الدولى، وجمع كبير من الشخصيات الدينية والسياسية، لمناقشة موضوع المشتركات الإنسانية فى الشرائع السماوية الذى أعده وزير الأوقاف وتمت ترجمته إلى عدة لغات وسيتم توزيعه مترجما إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية خلال الجلسة النقاشية التى ستعقد غدا الاثنين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، يعقبه عشاء عمل مع عدد من السفراء مساءً بمنزل سيادة السفير علاء يوسف، إضافة إلى لقاء عمل هام يعقد مساء الثلاثاء يقيمه السفير مختار عمر كبير مستشارى البرلمان الدولى مع “ماريو توريلي” نائب عام سابق، و”ستيفان أوزي” السفير السويسرى المتجول لموضوعات مكافحة الإرهاب، و”مارجريت لينين ” نائبة فى البرلمان السويسرى .

وذلك كله بالإضافة إلى المشاركة فى مؤتمر تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى بمقر الأمم المتحدة .