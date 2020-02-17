شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: لا مكان لمطربى المهرجانات.. ولن أعطى تصريح غناء لـ" محمد رمضان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، هجومًا حادًا على مطربى المهرجانات، قائلًا: "المهرجانات لا تليق باسم مصر، ومش كل حاجة عليها مشاهدات كثيرة يبقى كويسة.. وهؤلاء لن يكونوا أعضاء عاملين أو منتدبين".

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب،:"كل مطربى المهرجانات مش هيشتغلوا ومش هنحتضنهم تانى ولا حتى بترخيص، وهذه الأغانى مرفوضة تمامًا وهنقفل عليها الباب نهائي".

وواصل:" سيتم إيقاف كل مطربى المهرجانات حتى أوكا وأورتيجا، ولن نعطى تصاريح تانى لمطربى المهرجانات".

وفيما يتعلق بمحمد رمضان، قال: " المنصفات المنوطه بما يقدمة، وفى الغالب لن أعطيه تصاريح أخرى للغناء.. لا أرى أى إضافة فيما يقدمه".

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