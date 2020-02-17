أخبار × 24 ساعة.. 3شركات مصرية تفوز بمناقصة إنشاءات المحطة النووية بالضبعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، "نبيلة مكرم ترد: أيوه أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية، والأرصاد: غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة وطقس شديد البرودة ليلا، وزير الأوقاف يغادر إلى جنيف للمشاركة فى مؤتمر "تحصين الشباب ضد التطرف"، والزراعة توافق على تصدير 277 ألف شتلة فواكه من 11صنفا خلال أسبوع ، والتعليم العالى: إنشاء مراكز مراقبة الطقس الفضائى بموازنة وكالة الفضاء 2021 " نبيلة مكرم ترد: أيوه أنا وزيرة الهجرة اللى زرت النهارده 4 قرى فى محافظة الغربية الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة وطقس شديد البرودة ليلا وزير الأوقاف يغادر إلى جنيف للمشاركة فى مؤتمر "تحصين الشباب ضد التطرف" الزراعة توافق على تصدير 277 ألف شتلة فواكه من 11صنفا خلال أسبوع التعليم العالى: إنشاء مراكز مراقبة الطقس الفضائى بموازنة وكالة الفضاء 2021 وزير قطاع الأعمال: نستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج واستعادة عرش القطن عالميا وزيرة الهجرة تزور أكبر قرية منتجة بالغربية تضم 350 مصنع دهانات وفخار .. صور النقل: الانتهاء من تطوير 117 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الإلكترونى 3 شركات مصرية تفوز فى مناقصة انشاءات المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وزير التعليم العالى للسفير الصينى:تعديل جداول الدراسة للطلاب الصينين بسبب كورونا Advertisements غدا.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فض معسكر مطروح لمرضى كورونا الزراعة تحدد 7 توصيات لمزارع العنب لزيادة الإنتاج والصادرات.. تعرف عليها التنمية المحلية: ندرس تخفيض فائدة مشروعات متحررى الأمية وذوى الاحتياجات الخاصة وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل بالمجان ضد شلل الأطفال خلال 4 أيام وكالة الفضاء: إنشاء أول قمر صناعى تعليمى للجامعات المصرية فى 2020 نائب وزير التعليم يناقش جدول الدبلومات الفنية مع اتحاد طلاب المدارس القوى العاملة: صرف 26 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالأردن وزارة الرى: الانتهاء من تبطين ترعة الرديسية في أسوان.. صور وزير التعليم العالى باحتفالية تكريم العلماء: الدولة متعهدة برعاية العلم التعليم العالى: تقييم 50 برنامجا دراسيا بالجامعات للوقوف على معايير الجودة وزير البيئة تجتمع مع رئيس "نستله مصر" لمناقشة جهود الشركة للتخلص من البلاستيك وزارة السياحة والاثار: افتتاح ميدان التحرير بعد عملية التطوير قريبا

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