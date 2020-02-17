شكرا لقرائتكم خبر عن معارضو قرار هانى شاكر يتداولون فيديو لـ "مهرجان بنت الجيران" داخل مدرسة بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول بعض معارضي قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من العمل، فيديو، اعتبروه ردا على موقف النقابة، يظهر فيه فتيات إحدى مدارس البنات، وهن يرقضون على أغنية مهرجان "بنت الجيران".

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، توعد مطربى المهرجان، قائلًا إن قراره بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات، صائب وسليم، وجاء فى التوقيت المناسب، موضحًا أنه حاول امتصاص هذه الموجه من أغانى المهرجان والسيطرة على الكلام السفيه والخارج من خلال أغانى المهرجان ولكن المسألة صعبة جدًا، بحد قوله.

Advertisements

وقال هانى شاكر: "صعب التعامل مع الناس دى.. مش معنى إن شاكوش دخل اختبارات النقابة إنه حصل على العضوية، شاكوش لم يحصل على الكارنيه ولم يعتمد حتى الآن، وهؤلاء لا هيبقوا أعضاء عاملين أو منتسبين ولا ليهم حق الانتخاب"، مشيرًا إلى أنهم سيحصلون على تصاريح فقط للحفلات.

وواصل:"هناك تصاريح سابقة صدرت لعدد من مطربى المهرجانات، مفيش حفلة هتتعمل إلا والكلام الوارد فيها موافق عليه من قبل المصنفات، لضبط ما يخرج منهم".

وتابع: "حسن شاكوش وعمر كمال وعدونى بتغيير كلمة أشرب خمور وحشيش لكنهم لم يوفوا بوعودهم".

واستطرد: "هناك حالة من الجدل، ومعظم مطربى المهرجان قاصدين الإيحاءات ويتحدثون على الخمرة والحشيش والأعراض وحاجات غريبة وشيء غير مشرف".