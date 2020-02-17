شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لترشيد استهلاك الكهرباء..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الفوائد التى تعود على المواطنين من ترشيد استهلاك الكهرباء و التى تمثل احد اهم الركائز الاساسية للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للاجيال القادمة ، الخليج 365 يرصد لقرائه أهم الفوائد التى تعود على المستهلك من ترشيد الأستهلاك و هى كالآتىك

خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك. خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد. دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل. خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة. تجنب الفصل فى الاحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الاحمال للحد الاعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساءاً إلى العاشرة مساءا خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساءا حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.

وكان جهاز جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك نشر بعض السلوكيات الخاطئة فى استخدام الأجهزة الكهربائية تودى الى زيادة قيمة فواتير الكهرباء، فمن ضمن هذه السلوكيات ترك الفيشة فى منبع الكهرباء فى حين ان نزعها يوفر من الاستهلاك ، حيث يجب نزع شاحن الهاتف من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء ( لاحظ فى المنزل عدد الشواحن الموجودة لديكم ) ، كما أن ترك فيشة التليفزيون يهدر الكثير من الكهرباء يومياً ، و يجب الحرص على فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، لأن عدم فصلها يستهلك من الطاقة الكهربائية.