"التعددية وثقافة التعايش مع الآخر".. مؤتمر علمي في كلية الشريعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، المؤتمر العلمي الدولي الأول للكلية تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2020 في مقر الكلية.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد محمد أحمد أبو طه عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، أن المؤتمر جاء ليوضح حقيقة تعاليم الإسلام في التعامل مع الآخرين وخاصة أصحاب الديانات الأخرى وليزيل الكثير من الشبهات التي التصقت بالإسلام دون دليل، موضحًا أن موضوع المؤتمر سيركز في هذا الموضوع على الجوانب الفقهية جانبًا إلى جانب مع الموقف القانوني.

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يأتي المؤتمر تحت عنوان: "التعددية وثقافة التعايش مع الآخر.. فقهًا وقانونًا" ليوضح مفهوم التعددية ونظرة الإسلام للآخر، مبرزًا أهمية الحوار وفهم تعاليم الإسلام وتطبيقها حتى تعيش المجتمعات بسلام وأمان.

وتدور الأبحاث المقدمة من الباحثين حول آداب الاختلاف وحرية الاعتقاد والمساواة بين الناس وحقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم، كما تتضمن دور القانون في تحقيق التعددية، ومفهوم المسئولية الجنائية في الاعتداء على الآخرين والمسئولية المدنية عند التعدي على ممتلكات الغير.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.