مسئولة بـ"العمل الدولية": مصر نموذج للعالم في المساواة بين الجنسين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أشادت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية بجنيف، بجهود مصر في مجال المساواة بين الجنسين، وسعيها المستمر في تحقيق ذلك من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، مؤكدة أن مصر تعتبر من أولى الدول تحقيقًا لذلك، ومثال تحتذى به أي دولة في سعيها للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد، في وزارة القوى العاملة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، لتمكين المرأة اقتصاديًا وحماية حقوقها، وضم أمال عبدالموجود وكيل الوزارة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير والمسئول عن وحدة المساواة بين الجنسين، ومنال عثمان مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة، وإيناس العباري كبير خبراء النوع الاجتماعي ومسئول مشاريع المساواة بين الجنسين بمكتب المنظمة في القاهرة.

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كما أشادت "أولني" بالبرنامج المقترح لوحدة المساواة بين الجنسين التي أنشأتها الوزارة، مؤكدة أنه برنامج طموح، وأن المنظمة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، ومساعدتها في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز وحدة المساواة بين الجنسين ودعمها بكافة السبل المتاحة.

بدورها أوضحت عبدالموجود، اهتمام الوزارة بتفعيل دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاسًا لاهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

وأكدت أنه بالتعاون الجاد والمثمر بين الوزارة والمنظمة سيتم وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الوحدة، وكذا في كافة المشروعات المعنية بدعم النساء في أماكن العمل، موضحه أن الوزارة لديها مكاتب علاقات عمل بكافة أنحاء الجمهورية يعمل بها مفتشين أكفاء مدربون معنيون بتلقي كافة أنواع الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز ضد المرأة في بيئة العمل، والعمل على حلها، فضلا عن إدارة لشئون المرأة بها العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المرأة وتدريبها، وإمدادها بالمساعدة اللازمة التى تمكنها من بدء مشروعات صغيرة.